Gaziantep'te hasta kadının imdadına paletli araçla AFAD yetişti Gaziantep'te bir köyde rahatsızlanan kadının imdadına, sağlık ve AFAD ekipleri yetişti. Hasta kadın, olumsuz hava şartlarına rağmen paletli kar aracıyla köyden alındıktan sonra ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Göster Hızlı Özet Gaziantep'te Bayatlı Mahallesi'nde hastalanan Sultan Şüngör, nefes darlığı şikayetiyle yardım istedi.

Sağlık ekipleri karla kaplı yollardan dolayı ulaşamayınca, AFAD paletli kar aracıyla bölgeye ekip sevk etti.

Sultan Şüngör, ilk müdahalenin ardından ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinin kırsal Bayatlı Mahallesi'nde şeker ve astım rahatsızlığı bulunan Sultan Şüngör (51), nefes darlığı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. KARLA KAPLI YOLLAR AŞILDI, HASTA KADINA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ İhbar üzerine kırsal mahalleye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye ulaşamayınca bölgeye paletli kar aracıyla AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da traktörle destek verdiği çalışmalar neticesinde paletli kar aracıyla AFAD ekipleri, mahalleye güçlükle ulaştı. Zorlu hava ve karlı kaplı yol şartlarına rağmen mahalleye ulaşan ekipler, Şüngör'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık durumu stabil hale getirilen Şüngör, paletli araçla mahalleden alınarak sağlık ekiplerinin ambulansla bekletildiği noktaya getirildi. Burada hazır bekleyen ambulansa teslim edilen Şüngör, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İç Haber Haberleri Adana'da motosiklet sürücüsü tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı

Bursa'da sahte altınla kuyumcuları dolandırdılar

A101’e çekme karavan geliyor… İşte A101 29 Ocak Aktüel Katalog