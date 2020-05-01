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    Gaziantep'te hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı

    4 otomobil ve 2 motosikleti çalan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • AA
    • 01.05.2020 - 11:08
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    Gaziantep'te hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı

    Gaziantep'te Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 otomobil ve 2 motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

    4 HIRSIZ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bulunan motosiklet ve otomobil ise sahiplerine teslim edildi.

    Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına kaydedildi.

    Gaziantep'te hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı ViDEO

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