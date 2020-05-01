Gaziantep'te hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı
4 otomobil ve 2 motosikleti çalan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- AA
- 01.05.2020 - 11:08
Gaziantep'te Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 otomobil ve 2 motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
4 HIRSIZ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bulunan motosiklet ve otomobil ise sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına kaydedildi.
Gaziantep'te hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı ViDEO