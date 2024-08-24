Gaziantep'te kiracı, ev sahibinin senetli kumpasına pankartlı tepki gösterdi Gaziantep'te yaşayan 2 kiracı, 8 bin TL olan kiralarının ev sahibi tarafından 20 bin TL'ye yükseltilmesini kabul etmedikleri için ev sahibinin 4 bin TL'lik senedi 400 bin TL yaparak kendilerini mahkemeye verdiğini iddia etti. Evlerinin balkonuna pankart asarak duruma tepki gösteren kiracılar, yardım istedi.

İHA

Gaziantep'te yan yana bulunan 2 binada aynı şahsa ait dairelerde kirada oturan Yunus Mehmet Çelik ve öğretmen Alper Öztürk, yüzde 65'in üzerindeki kira zammını kabul etmeyince ev sahibinin düzenlediği sahte senet ile karşı karşıya kaldı.

EV SAHİBİ İLE KİRACI ARASINDA KİRA KRİZİ: 13 BİN TL'Yİ REDDEDİP 20 BİN TL İSTEDİ

Kentte öğretmenlik yapan Alper Öztürk, son dönemde 8 bin TL olan kirasının geçtiğimiz aylarda belirlenen yüzde 65 üzerinden belirlenerek 13 bin TL olmasını istedi.

Ev sahibi ise karşı çıkarak kirayı 20 bin TL'ye yükseltmek istedi. Ev sahibi, Öztürk'ten kirayı kabul etmemesi halinde evi boşaltmasını istedi.

KİRACIDAN, EV SAHİBİNİN SENETLİ KUMPASINA PANKARTLI TEPKİ

Kiracının evi boşaltamayacağını ev sahibine bildirmesi üzerine ev sahibi, kiracılarını evden çıkarmak için binlerce liralık sahte senet düzenleyerek yargı yoluna başvurdu.

Bu durumla karşı karşıya kalan kiracılar ise durumu yargıya taşıyarak mağduriyetlerinin giderilmesini ve ev sahibinin sahte evrak düzenlemekten dolayı gereken cezayı almasını istedi.

Çıkar yol bulamayan kiracı Alper Öztürk ise balkonuna astığı pankartla yaşananlara tepki gösterdi.

“4 BİN LİRALIK SENEDİ 400 BİN TL'YE ÇEVİRDİ”

Kira artışının yüzde 65'in üzerinde olduğunu ve bu durumu kabul etmediğini belirten Alper Öztürk, sonrasında ev sahibinin düzenlediği sahte senetle karşılaştığını iddia etti.

Öztürk şöyle dedi:

“Gaziantep'te öğretmenim. Üç yıldır da bu dairede kiracıydım. Bu yıl tekrar kiramı yenilemek için ev sahibimle görüştüm. 8 bin TL olan kiramı TÜFE üzerinden yani yüzde 65'ten 13 bin TL yapmak istedim. Kendisi çok abartılı bir rakam olan 20 bin TL olması gerektiğini söyledi. Ben de öyle bir kiranın olmayacağını, bizim memur olarak aldığımız zammın ortada olduğunu söyledim. O da 'dairemden çık' dedi. Bizim daha önce yaptığımız kira sözleşmesindeki 4 bin liralık senedi 400 bin TL olarak sonuna sıfır ekleyerek bizi icraya verdi. Şu an icra dosyamız görünüyor”

EV SAHİBİMİZ BİZİ TEHDİT ETTİ

Ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini de iddia eden Öztürk, “Ev sahibimiz bizi tehdit etti. Elinde olan normal kira senedi sonuna iki sıfır ekleyerek 400 bin liralık bir senede çevirerek bizi icraya verdi. Davalarımızı açtık. Hem de itirazda bulunduk. Bu konuyla ilgili evrakta sahtecilik yapılıyor. Bunun ciddi sonuçları var. Hapis cezaları var. Bununla ilgili gerekli davalarımızı açtık. Avukatımızı tuttuk, yasal süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“BALKONUMA PANKART ASARAK DİĞER KİRACILARI DA BİLGİLENDİRİYORUM”

Yaşadığı durumdan ötürü balkonuna pankart astığını da ifade eden Öztürk şöyle konuştu:

“Ben tehdit edilmekten yoruldum. Telefonla tehditlerden, normal tehditlerden bıktım. Artık zalimlerin hüküm sürdüğü bir dünyanın da olmaması gerektiğini hep düşündüğünden ben de karşı bir hamle olarak balkonun camına tam olarak ne yaptığını bütün kiracıların görmesi açısından bir pankart astım. Bütün kiracılara da şu yüzden söylüyorum. Burada tam üç blok var ve 54 tane kiracı var. Tamamı aynı kişinin kiracısı. Hiçbir şekilde kiramı sarkıtmam da söz konusu değil. Ödemeleri İBAN üzerinden yaptım. Çünkü elden verdiğimde başıma bir şey geleceğini zaten tahmin edebiliyordum. O yüzden ben tamamen bütün kiralarımı İBAN üzerinden attım ve hepsi belgeli şekilde elimde mevcut. Ben yüce yargımızdan şunu talep ediyorum. Ev sahibim davayı çekecek. Bu sahte bir belge. Yargının bunun peşinden gidilmesini ve gerekli cezaların verilmesini talep ediyorum”

“BİZ BU TÜR SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Diğer mağdur Yunus Mehmet Çelik ise, “Ev sahibime dava açtım. Çünkü Alper beye yapılan şeyin aynısı benim de başıma geldi. Suç duyurusunda bulundum. 2 Eylül'de davamız var. Biz bu tür sahteciliğin önüne geçilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)