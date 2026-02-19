Gaziantep'te kuyumcu soygunu kameralara yansıdı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 17 Şubat günü kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.H.Ç. (17) ve E.Y.Ç. (17), buradaki çalışanı biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemesi ve araştırmaların ardından altınları çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.P ve İ.H.Ç. tutuklanırken E.Y.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kuyumcuyu darbedip biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra altınları aldıkları soygun anı yer aldı.