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    Gaziantep'te motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

    Nurdağı ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.06.2020 - 03:33
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    Gaziantep'te motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

     

    Gaziantep'te, Nurdağı- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde Sakcagözü Mahallesi yakınlarında İbrahim T. yönetimindeki traktör ile Ali A.'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki C.D. ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı -1

    Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı -2

    Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı -3

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