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- Gaziantep'te motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Nurdağı ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 21.06.2020 - 03:33
Gaziantep'te, Nurdağı- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde Sakcagözü Mahallesi yakınlarında İbrahim T. yönetimindeki traktör ile Ali A.'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki C.D. ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.