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Gaziantep'te narkotik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te narkotik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gaziantep'te bir haftada yapılan narkotik operasyonlarda 86 kilo skunk ile 37 kilo metamfetamin ele geçirildi.