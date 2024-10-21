İHA
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlar kapsamında belirlenen şüpheli araçlar durdurularak adli arama yapıldı.
ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDILAR
Yapılan aralamalarda 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin ve 482 gram toz esrar ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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