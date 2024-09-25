Gaziantep'te öğrenciler birbirlerine bıçakla saldırdı Gaziantep'te öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ramazan Ö., ağır yaralandı..

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DHA

Gaziantep'te lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında kan aktı..

Saat 15:00 sıralarında Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda, öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR ÖĞRENCİ AĞIR YARALI

Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ramazan Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)