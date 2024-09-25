DHA
Gaziantep'te lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında kan aktı..
Saat 15:00 sıralarında Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda, öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
BİR ÖĞRENCİ AĞIR YARALI
Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ramazan Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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