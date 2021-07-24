Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
286.449
2.89%
EXEN Coin
24.66
-1.36%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Gaziantep'te otobüsün bagajında 11 kaçak göçmen bulundu

    Gaziantep'te, bir yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 05:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te otobüsün bagajında 11 kaçak göçmen bulundu

    Gaziantep’te yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik çalışma yürüten Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa otoyolunda operasyon düzenledi.

    Otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde otobüslerde arama gerçekleştiren jandarma ekiplerinin, bir otobüste kaçak Afgan göçmeleri yakaladığı yer hayrete düşürdü.

    BAGAJDA SAKLANDILAR

    Otobüste detaylı arama gerçekleştiren ekipler 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlere jandarma ekipleri müdahale etti.

    Gaziantep te otobüsün bagajında 11 kaçak göçmen bulundu #1

    ŞOFÖRE SORUŞTURMA AÇILDI

    Afgan göçmenlerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri göçmenlerin üzerinde sahte olduğu tespit edilen kimlik ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

    Afgan göçmenler gözaltına alırken otobüs ile kaçak yolcu taşıyan şoför hakkında idari işlem başlatıldı.

    Gaziantep te otobüsün bagajında 11 kaçak göçmen bulundu #2

    Gaziantep te otobüsün bagajında 11 kaçak göçmen bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir