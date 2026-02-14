Gaziantep’te şiddetli yağış: 60 depremzede güvenli alanlara tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep kent merkezi ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri İslahiye oldu.

İlçede depremzede 60 kişinin barındığı geçici konteyner yaşam alanı, muhtemel risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Memurkent konteyner kente yerleştirildi.

KURUMLAR SEFERBER OLDU

Mehmet Soylu’nun da sahada koordinasyonu sağladığı tahliye sürecinde, depremzede vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

İslahiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son yılların en yüksek yağış miktarlarının kaydedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

60 vatandaşımızı yağış sebebiyle güvenli barınma alanlarımıza naklettik. Belediyelerimiz, güvenlik birimlerimiz, sosyal yardımlaşma vakfımız ve DSİ ekiplerimiz koordineli şekilde müdahale çalışmalarını sürdürmektedir.

Yağışların kent genelinde gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.