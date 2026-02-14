Ramazan pidesi fiyatları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir 250 gram pide fiyatı ne kadar, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayına sayılı günler kala beklenen haber geldi: 2026 yılı pide fiyatları resmen açıklandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fırınlarda uygulanacak yeni tarifeyi duyurarak belirsizliğe son verdi.

Geçtiğimiz yıl kilogramı 81 lira olan pidenin fiyatı, bu yıl %23'lük bir artışla 100 liraya yükseldi.

Peki, bu hesaplamaya göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde 250 gram pidenin satış fiyatı kaç TL oldu?

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2026?

2026 Ramazan ayı öncesinde pide ve ekmek fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene Ankara'da 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak. Bu yıl başta büyükşehirlerde, Ankara ve İstanbul'da 250 gramı 25 liradan, Antalya, Aydın ve Denizli'de 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak. 300 gramı 30 liradan satışa sunulacak olan yerler var. Büyük vilayetlerimizde 250 gramı 25 liraya satılırken bazı işletmelerimizde 350 gramı 35 liradan satılabilir. Bu da o fırının özelliğinden kaynaklanan bir durum. Fakat kilogram anlamında Türkiye'nin hiçbir yerinde sade pide 100 liranın üzerinde olmayacak.”