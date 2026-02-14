Muğla'da, Sevgililer Günü'nde 112 Çağrı Merkezi'nden pasta isteyen şahsa para cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Vatandaş sevgilisi ile çok mutlu olduğunu belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bu mutluluğa ortak olmasını istedi.

112'DEN 14 ŞUBAT PASTASI İSTEDİ

112 Acil Çağrı Merkezi operatörünün "Nasıl yardımcı olabilirim" sorusuna, "Ne bileyim bir pasta getirir" demesi üzerine operatör tarafından hattın meşgul edilmemesi için çağrı sonlandırıldı.

"AŞK GÜZEL, 112 ACİL ÇAĞRI CİDDİ BİR İŞTİR"

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Sevgililer Günü'nde hatırlatma" uyarısı yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notu düştü.

BİN 882 TL PARA CEZASI KESİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden vatandaşa Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi.

'ASILSIZ VE GEREKSİZ ARAMALARDAN KAÇINALIM' UYARISI

Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığını vurgulayarak, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çekerek bu tür asılsız ihbarların, gerçek ihbarda kurtarılması muhtemel bir cana neden olabileceğini söylediler.

VATANDAŞ İLE OPERATÖR ARASINDAKİ DİYALOG:

Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan o diyalog: