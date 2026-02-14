Şubat 2026 Peugeot fiyat listesi: E-208, E-308, 408, 2008, 3008, 5008…

- Peugeot, Şubat 2026 için yeni fiyat listesini açıkladı.
- E-208'den 5008'e kadar tüm modellerin fiyatları duyuruldu.
- Fiyatlar, 1.999.500 TL ile 3.644.000 TL arasında değişiyor.
Yeni yılla birlikte otomobil piyasasında fiyatlar yükseldi.
Ocak ayındaki fiyat güncellemelerinin ardından gözlerin çevrildiği Peugeot, merakla beklenen Şubat 2026 listesini paylaştı.
Hem elektrikli modelleri hem de sevilen SUV serisiyle dikkat çeken markanın yeni fiyatları merak ediliyor.
Peki, popüler e-208'den devasa 5008'e kadar hangi model kaç liradan satışa sunuldu? İşte güncel fiyatlar…
PEUGEOT E-208
E-208 GT 100kW 1.999.500 TL
PEUGEOT E-308
E-308 GT 115kW 2.381.000 TL
PEUGEOT 408
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.175.000 TL*
408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.670.000 TL*
408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.374.000 TL
PEUGEOT 2008
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.181.00 TL
2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.566.500 TL
E-2008 ALLURE 100kW 2.014.000 TL
E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 TL
E-2008 GT 115kW 2.308.500 TL
PEUGEOT 3008
3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 TL
3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000 TL
E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.318.000 TL
E-3008 GT 157kW (210hp) 3.514.500 TL
PEUGEOT 5008
5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.290.000 TL
5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.493.000 TL
E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.502.000 TL
E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000 TL