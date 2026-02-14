Abone ol: Google News

Şubat 2026 Peugeot fiyat listesi: E-208, E-308, 408, 2008, 3008, 5008…

Sıfır kilometre araç hayali kuranlara Peugeot'dan Şubat müjdesi geldi. Otomotiv devi Şubat ayı fiyat listesini duyurdu. İşte Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 fiyatları…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 10:43
  • Peugeot, Şubat 2026 için yeni fiyat listesini açıkladı.
  • E-208'den 5008'e kadar tüm modellerin fiyatları duyuruldu.
  • Fiyatlar, 1.999.500 TL ile 3.644.000 TL arasında değişiyor.

Yeni yılla birlikte otomobil piyasasında fiyatlar yükseldi.

Ocak ayındaki fiyat güncellemelerinin ardından gözlerin çevrildiği Peugeot, merakla beklenen Şubat 2026 listesini paylaştı.

Hem elektrikli modelleri hem de sevilen SUV serisiyle dikkat çeken markanın yeni fiyatları merak ediliyor.

Peki, popüler e-208'den devasa 5008'e kadar hangi model kaç liradan satışa sunuldu? İşte güncel fiyatlar…

PEUGEOT E-208

E-208 GT 100kW 1.999.500 TL

PEUGEOT E-308

E-308 GT 115kW 2.381.000 TL

PEUGEOT 408

408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.175.000 TL*

408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.670.000 TL*

408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.374.000 TL

PEUGEOT 2008

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.181.00 TL

2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.566.500 TL

E-2008 ALLURE 100kW 2.014.000 TL

E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 TL

E-2008 GT 115kW 2.308.500 TL

PEUGEOT 3008

3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 TL

3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000 TL

E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.318.000 TL

E-3008 GT 157kW (210hp) 3.514.500 TL

PEUGEOT 5008

5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.290.000 TL

5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.493.000 TL

E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.502.000 TL

E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000 TL

