Haberler



İç Haber



Gaziantep'te Suriye'den gelen yorgun mermi araca isabet etti

Gaziantep'te Suriye'den gelen yorgun mermi araca isabet etti Suriye'nin Carablus ilçesinden ateşlenen silahlardan çıkan bir yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde park halindeki otomobile isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, ilçe halkı yıllardır yaşadıkları yorgun mermi sorununa çözüm bulunmasını istedi.