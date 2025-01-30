İHA
Suriye'nin Halep kentine bağlı Carablus ilçesinden ateşlenen silahlardan çıkan bir yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde park halindeki otomobilin arka kapı camına isabet etti.
ARAÇTA KİMSE YOKTU
Merminin isabet ettiği kapı camında delik ve kırıklar oluşurken. araçta kimsenin olmaması faciayı önledi.
VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR
İlçede yıllardır yorgun mermi korkusu yaşadıklarını ve yakın zamanda yorgun mermi isabet etmesi sonucu yeğeninin hayatını kaybettiğini söyleyen Müslüm Bala isimli vatandaş, bu duruma çözüm bulunmasını istedi.
Bala, ilçeye sürekli isabet eden yorgun mermiler nedeniyle yıllardır huzursuz olduklarını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış