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İHA

Bir taksici dehşeti daha..

Bu kez olayın adresi Gaziantep.

Öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağı önünde meydana gelen olayda, taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y.'ye olay yerine araçla gelen husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y. silahlı saldırı düzenledi.

AYAKLARINDAN VURDU

Saldırıda taksici Harun Y. iki ayağından yaralanırken şüpheli kardeşi ise kaçtı.

Yaralanan taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

112'Yİ ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafında silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sırasında saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla ağabeyine 2 el ateş ederek ayaklarından vurma anları saniye saniye yer aldı.

Saldırgan şahsın, olaydan hemen sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulunduğu ve ardından da kaçtığı ortaya çıktı.

SALDIRGAN KARDEŞ GÖZALTINDA

Olaydan kısa süre sonra yakalan saldırganın gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.