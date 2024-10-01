Gaziantep'te uzun namlulu silahlar ile sokağa inen 12 kişi tutuklandı Gaziantep'te, uzun namlulu silahlarla sokakta poz verip, husumetlilerini tehdit eden ve kimlikleri belirlenerek yakalanan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa inerek poz verenlerin cezası belli oldu..

Silahlarıyla sokağa inen kalabalık bir grup, kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savurarak meydan okudu.

Kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savuran şüpheli şahısların görüntüde, "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

ÖRGÜTLÜ SUÇ İŞLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Özel harekat destekli operasyonla yakalanan 7 şüpheli ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen 5 şahıs daha gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, daha önce örgütlü bir şekilde 6 adet silahlı baskın ve yaralama, 3 adet tehdit, 3 adet başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suç işlemek için örgüt kurma suçu kapsamında 9 adet suç işledikleri tespit edilen 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)