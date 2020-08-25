Gaziantep'te yerel gazetenin çelişkili korona manşeti

AYINTAB isimli yerel gazete PTT önünde bekleyenleri korona tedbirlerine uymadığı için eleştirirken, zengin düğününde alınmayan korona tedbirlerini görmezden geldi.

Son zamanlarda koronavirüs vaka artışıyla gündeme gelen kentler arasında zirvede yer alan Gaziantep'te yerel medyanın iki yüzlü duruşu eleştirilere neden oldu.

PTT ÖNÜNDE BEKLEYENE BAŞKA ZENGİN DÜĞÜNÜNE BAŞKA

İlde günlük olarak yayınlanan AYINTAB isimli yerel gazete, PTT önünde bekleyen ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayanları manşette sert bir dille uyarıp, Gaziantep Organize Sanayi Başkanı'nın oğlunun sosyal mesafesiz, maskesiz düğününü "Muhteşem Düğün" manşetiyle okuyucularına paylaştı.

ÖZÜR BEKLENİYOR

Korona önlemlerinin minimum şekilde uygulandığı düğünde 30 nikah şahidinin bulunduğunu gururla yazan gazetenin çifte standart manşeti sonrası özür bekleniyor...