Gaziantep'teki hayırsever, iyilik döngüsü başlattı

Kocasından kalan mirasla hayır işlemek isteyen bir kadın, başvurduğu yöntemle hem ev sahibi olmak isteyenlere hem de hastalara yardım etti.

Gaziantep'te eşinden kalan arsasına ev yaparak uyguna sattığı evlerin parasıyla çocuk hastanesine bağışta bulunan hayırsever, hem hastaların hem de durumu olmadığı halde ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

Eşinden kalanlar ile hayır işlemek isterken kızı ve damadının yönlendirmesi sayesinde bir seferde iki hayır işleyen hayırserver Yüksel Keser, "Önce şahsıma ait bir arsam vardı onu bağışlamayı düşündüm. Damadım ve kızım yapılan hastaneden bahsetti, 'Yoğun bakım ünitesi yapılıyor yaptırır mısın?' dediler. Ben de seve seve olur dedim." ifadelerini kullanarak, paradan yana sıkıntı yaşamadığını, anısı olacak bir iş yapmak istediğini belitti.

UYGUN FİYATA EV SATTI

Eşinin de her zaman hayır yapmak istediğini, ancak içinde bir ukte kalarak bu dünyadan göçtüğünü söyleyen Keser, eşinden kalan arsaya bir apartman yaptırdı.

Yaptırdığı apartmandaki daireleri ev sahibi olmak isteyen ailelere uygun fiyata satarak oradan elde ettiği geliri de eşinin adına hastaneye bağışlamaya karar verdi.

MİLYONLUK BAĞIŞ

Hayırsever Keser, satılan dairelerden elde edilen 2 milyon 250 bin liralık geliri, GAÜN Çocuk Hastanesi'nin 50 yataklı yoğun bakım ünitesinde değerlendirilmek üzere hibe etti.

Bu sayede hem ev sahibi olmak isteyenler hem de hastalar sevindi.

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"HAYIR İŞLEMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Hayır yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten hayırsever Keser, "Arsaya apartman yaptık, dairelerden biriken parayı olduğu gibi bankaya yatırdım, sonra da devrettim. Aklımda yeni bir fikir var bu sefer de babamın ismine bir hayır yapmayı düşünüyorum. Çok güzel bir duygu herkese tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

PARA BİRİKTİRMEK LÜZUMSUZ

Annesinin de daha önce kendisine ait bir arsayı camiye bağışladığını söyleyen Keser, hayır işlemenin kendilerinde bir aile geleneği olduğunu dile getirerek, “Yardım bizde bir gelenek gibi. Annemin de arsası vardı o da camiye verdi ve cami yapıldı. Parayı biriktirmenin ne lüzumu var. Yeteri kadar var, ihtiyaç olmadıkça neden biriktireyim.” şeklinde konuştu.

"RENCİDE ETMEDİM"

Yapılan bağış sonrası bir çok telefon geldiğini kaydeden Keser, “2 milyon liralık bağışı duyanlar arayarak ‘Sizin çocuğunuzuz, okudum pilot oldum bana da yardım eder misiniz’ diyenler oldu. Hepsine ‘tamam’ dedim, kandırma olduğunu biliyorum ama yine de rencide etmedim, tamam deyip öyle kapattım telefonu.” diye konuştu.





