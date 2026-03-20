Gece yarısı zam geldi: İşte 20 Mart Cuma güncel benzin, motorin LPG fiyatları

Gece yarısı motorin litre fiyatına zam geldi, tabelalar güncellendi. Peki, motorin ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.
Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim sonrası Brent petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.
Bu artış Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
20 Mart Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 5,76 TL zam yapıldı.
Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Mart Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.00 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL
Fiyatlar, şirket ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi