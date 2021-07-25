Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti

Efeler diyarı Aydın’ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşleri yeniden başladı. Boğaların kıran kırana geçen güreşlerini binlerce kişi izledi.

Aydın’da geleneksel ‘Boğa Güreşi Festivali’ başladı.

Aydın merkez ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve İzmir’den de pehlivan boğaların katıldığı güreşlerde Germencik Arenası’na çıkan yaklaşık 70 çift boğa, pandemi dolayısıyla aylardır evlerinden çıkamayan bölge halkına unutulmaz bir gün yaşattı.

KAÇAN BOĞALAR HEYECAN YARATTI

Çatımların da oldukça dengeli yapıldığı güreşlerde boğalar, kilosu, boynuz durumu ve oyunlarına göre eşleştirildi.

Zaman zaman rakibinden korkup kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Oldukça renkli geçen güreşleri binlerce kişi keyifle izledi.

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