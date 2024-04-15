Giresun'da baba oğul uçuruma yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu

İHA
Giresun'da baba oğul, ölümden kıl payı kurtuldu..
Alucra ilçesinin Tepeköy köyünden Çayır Yayla’ya seyir halinde bulunan Bayram A. (40) idaresindeki traktör, yol güzergahına yuvarlanan taşları temizlemek için durdu.
Traktör uçuruma yuvarlandı
Yol temizlendikten sonra tekrar hareket etmek isteyen Bayram A.'nın vitesi karıştırarak ileri yerine geri vitese attığı traktör, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Atlayarak kurtuldular
Son anda traktörden atlayan sürücü Bayram ve oğlu Erdem A.(18) kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu, traktör ise kullanılmaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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