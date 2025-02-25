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Giresun'da 'kardan gelin' ile düğün yaptı

Giresun'da 'kardan gelin' ile düğün yaptı Giresun'da bir köy sakini, kar yağışının ardından yaptığı kardan adamı 'Münire' olarak isimlendirdi. Düğün töreninde, takı töreni sonrası geleneksel horon oyunlarıyla kutlama yapıldı.