İHA
Giresun'un Çanakçı ilçesinin Kuşköy köyünde, kar yağışının ardından sıra dışı bir düğün kutlaması gerçekleşti.
Osman Karadeniz, karla yaptığı kardan gelinine 'Münire' adını verdi ve düğün töreni düzenledi.
"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"
Takım elbisesini giyerek, geleneksel takı törenini köy halkının katılımıyla gerçekleştiren Karadeniz, düğün sonrası horonlar eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.
"Hayatımın aşkını buldum" diyen Karadeniz’in görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce kişi tarafından beğenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış