Giresun'da sele neden olan 'Charlie Brown' bulutları nedir?

Giresun'da sele neden olan 'Charlie Brown' bulutları nedir?

Yaz aylarında Karadeniz bölgesinde görülen Charlie Brown bulutları, Giresun'da sel felaketinin meydana gelmesine neden oldu. Peki, Charlie Brown bulutları nedir, nasıl oluşur? Detayları haberimizde...

Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından yanlış yerleşim alanlarının konuşulmasının yanında, sele asıl neden olanın ne olduğu da merak konusu haline geldi.

Uzmanların, selin nedeninin Charlie Brown olarak adlandırdığı bulutlarla birlikte gelen yağışalar olduğunu söylemesi üzerine akıllarda 'Charlie Brown' bulutları nedir sorusu oluştu.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI, SELİN HABERCİSİ Mİ?

3-4 günlük bir süre içerisinde bölgedeki yağışları takip eden uzmanlar, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığını tespit etti.

GEREKLİ UYARILAR YAPILDI

Bunun bir risk oluşturduğu kanaatine varılması ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu ile ilgili gerekli uyarılarını yaptı.

SEBEBİ CHARLİE BROWN BULUTLARI

İklim değişikliğine bağlanamayacağı belirtilen yağışların asıl nedeninin Charlie Brown bulutları olduğu belirtildi.

Bölgede deniz üzerinde 12-13 kilometre kalınlığında CB (Charlie Brown) olarak adlandırılan bulutlar oluşmasıyla aşırı yağış oluştu.

METREKAREYE 139 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Charlie Brown bulutları önce deniz üzerinde oluşur ve sonra karaya doğru hareket eder. Bunun sonucunda da metrekareye 139 kilogram yağış düştü.

CHARLİE BROWN (KATİL BULUTLAR) NEDİR?

Meteorolojide ‘Kümülonimbus’ denilen bu bulutlar aynı zamanda ‘Katil Bulutlar’ olarak da adlandırılıyor. Havacılık terminolojisinde ‘CB-Charlie Brown’ olarak tanımlanıyor. Bunlar, pilotların en tehlikeli bulduğu ve her zaman uzak durdukları bulut kümeleri.