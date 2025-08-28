Giresun'da zirai drone, fındık işçilerini rahatlattı

İstanbul’daki yoğun şehir yaşamını geride bırakan inşaat mühendisi Özkan Turp, memleketi Giresun’un Görele ilçesindeki köyüne dönerek köylülerine destek olmayı amaçladı. Turp, tarımda işleri hafifletmek için zirai drone satın alarak öncelikle kendi köyünde kullanmaya başladı, ardından çevre köylere de hizmet vermeye başladı.

ZORLU ARAZİDE HIZLI ÇÖZÜM

Görele’de ilk kez kullanılan zirai drone, engebeli arazilerde büyük kolaylık sağladı. Turp, “Karadeniz’in arazileri çok dik ve taşlı. İnsanlar sırtlarında yük taşımak zorunda kalıyordu. Drone sayesinde bir günde yapılan işi bir saatte bitirebiliyoruz.” dedi.

İLAÇLAMA VE BÖCEK MÜCADELESİ

Turp, drone kullanımını sadece yük taşımayla sınırlı tutmayacaklarını, zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmaları da yapacaklarını söyledi. Kokarca böceğiyle mücadele için akademisyenlerle iş birliği yaptıklarını ve Sakarya’da denenen yöntemleri kendi bahçelerinde test edeceklerini belirtti.

İNSAN TAŞIMAK YASAK

Dronenun yük taşıma kapasitesine dikkat çeken Turp, bazı kişilerin “Beni de taşır mısın?” şeklinde taleplerini güvenlik gerekçesiyle kabul etmediklerini vurguladı. Turp, “Sistem insan sağlığı ve iş güvenliği için geliştirildi. İnsan taşımak tehlikeli, bu nedenle böyle bir şey yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Fındık üreticisi Mehmet Turp, drone kullanımının büyük kolaylık sağladığını belirtti:

"Önceden sırtımızda yük taşımak zorundaydık. Şimdi drone sayesinde bir günde taşınamayacak fındık çuvallarını bir saatte taşıyabiliyoruz. Bu büyük bir kolaylık oldu."