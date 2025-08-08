Gizli kedi nerede? 12 saniyede görenler testi geçiyor

Görsel zekanıza güveniyorsanız, bu optik illüzyon tam size göre!

İnterneti kasıp kavuran bu yeni beyin egzersizi, kullanıcıları şaşırtmaya ve meydan okumaya devam ediyor.

Kayalık bir manzara… Ama dikkatli bakarsanız, sıradan olmadığını fark edeceksiniz: Görselin içinde ustalıkla gizlenmiş bir kedi var.

Yapılan testlere göre insanların sadece %1’i kediyi ilk 12 saniye içinde fark edebiliyor.

Peki, siz bulabilecek misiniz?

Bu illüzyon resminde, bu vahşi doğada gizlenmiş bir kedi bulmanız için size meydan okuyoruz.

12 saniye için bir zamanlayıcı ayarlayın ve algınızın gerçekte ne kadar keskin olduğunu test edin.

Kulakları, kuyruğu veya kedinin saklanma noktasını ortadan kaldırabilecek sıra dışı herhangi bir şekil gibi ince ayrıntıları arayın.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: