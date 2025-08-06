Göç İdaresi, sahte raporla ikamet süresi uzatıldığı iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "sahte sağlık raporuyla bir yabancının Türkiye'de kalış süresinin uzatıldığı" iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ikamet başvurularında sunulan tüm belgelerin titizlikle incelendiği, gerekli durumlarda ilgili kurumlardan teyit istendiği ve sahte belge tespiti halinde yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.

"SAHTE RAPOR TESPİT EDİLDİ, İKAMET İZNİ UZATILMADI"

Söz konusu olayda, yabancının sunduğu sağlık raporunun şüpheli bulunması üzerine belge İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Raporun sahte olduğunun tespit edilmesiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi, durumu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.

Göç İdaresi, bu sahte rapora dayanarak herhangi bir ikamet izni verilmediğini veya mevcut iznin uzatılmadığını net bir şekilde ifade etti.