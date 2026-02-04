ŞOK'a evcil hayvan ürünleri geliyor! Oyuncak, taşıma çantası, mama kabı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK Marketler, 4 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu müşterilerle paylaştı.

“Haftanın Fırsatları” ve “Çarşamba Fırsatları” kapsamında satışa sunulan ürünler arasında mutfak gereçleri ve ev aksesuarları ön plana çıkıyor.

Tencere ve tava setlerinden borosilikat çay bardaklarına, çelik çaydanlık takımlarından cam kurabiye tabaklarına kadar birçok ürün raflardaki yerini aldı.

Bunun yanı sıra evcil hayvan sahiplerine yönelik mama kapları, taşıma çantaları ve oyuncaklar da bu hafta mağazalarda satışa sunuldu.

Isıtıcı modelleri, araç içi kameralar ve mikrofon çeşitleri ise teknoloji ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için raflarda yerini aldı.

İşte ŞOK 4 Şubat aktüel ürünler: