İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

İstanbul Boğazı'nda gemi kurtarma çalışmaları sürüyor...

Kastamonu'da 12 gün önce vurulan 'Razouk' isimli kargo gemisi, pazar günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturdu.

Günlerdir devam eden kurtarma çalışmaları bugün de hız kesmeden devam ediyor.

Mürettebatın ihtiyaçları kıyıdan halatlarla gemiye taşınırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

KIYI EMNİYETİ OLAY YERİNDE

Karaya oturan geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç, dalış gerçekleştirdi.

Geminin karaya oturan kısımları ve pervanesinin ne kadar hasar aldığı tespit edildi.

Kıyı emniyetine bağlı Kurtarma 1 ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mürettebatın ihtiyaçları kıyıdan halatlarla gemiye taşınırken, o anlar kameraya yansıdı.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan gemideki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

22 Ocak'ta Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar alan gemi, karaya oturmuştu.

Geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti ekiplerinden tıbbi yardım talebiyle karaya çıkartılmıştı.