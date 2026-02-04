Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz'de yarın şiddetli fırtına uyarısı yaptı.
- Ege'de güneyden esen rüzgarların 80-100 km hızla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
- Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege ve Akdeniz'i uyardı.
Yapılan açıklamada; Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güneyden 6 ile 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
BATI AKDENİZ'DE FIRTINA CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, cuma sabah bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
DOĞU AKDENİZ DE FIRTINADAN NASİBİNİ ALACAK
Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın akşam Hatay'ın güney kıyılarında, cuma sabahtan itibaren batısında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.