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    Gölcük'ten İzmir’e 1 tır dolusu yardım gönderildi

    Gölcük'ten İzmir’e 1 tır dolusu yardım gönderildi

    17 Ağustos depremini unutamaya Gölcüklüler, İzmir'deki depremzedelere yardım tırı gönderdi.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 06:58
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    Gölcük Belediyesi, 1 tır dolusu gıda ve battaniyeyi İzmir’e gönderdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, TIR’ın yüklenmesinde başından sonuna çalışmaları takip ederek, destek verdi.

    GIDA, BATTANİYE VE MASKE

    İzmir’e gönderilen TIR’da, bin 220 kilo pirinç, 602 koli gıda, 9 palet dolusu su, 202 battaniye,12 bin 500 adet maske, 400 litre sıvı yağ, 280 kilo kuru fasulye, 275 kilo nohut, 310 kilo bulgur, 200 kilo kırmızı mercimek ve 100 kilo salça yer aldı.

    Gölcük ten İzmir’e 1 tır dolusu yardım gönderildi #1

    "AYNI ACIYI YAŞADIK, İZMİR'İN YANINDAYIZ"

    Ali Yıldırım Sezer yardımda bulunanlara teşekkür ederek, "17 Ağustos Depremi sonrası, ilk andan itibaren ilçemize büyük destek veren ve yanımızda yer alan İzmir’in, bu defa yaşanan acıları ve en iyi bilen, deprem mağdurlarını en iyi anlayan Gölcük olarak yanındayız." dedi.

    Gölcük ten İzmir’e 1 tır dolusu yardım gönderildi #2

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