Gören dahiyim diyor: 37’lerin arasındaki 73 sayısını bulun

Yeni bir zeka testi, internet kullanıcılarının dikkatini çekti.

İlk bakışta sadece tekrar eden “37” serilerinden oluşuyormuş gibi görünen bu görsel, aslında zeka ve gözlem gücünü ölçen ustaca hazırlanmış bir oyun.

Psikologlar, bu tür kısa süreli dikkat oyunlarının beynin keskinliğini artırdığını, yaratıcı düşünmeyi desteklediğini ve odaklanma becerisini geliştirdiğini belirtiyor.

Peki siz 37’lerin arasında gizlenen ters 73 sayısını 7 saniye içinde bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki görselde peş peşe sıralanmış “37” rakamları arasında saklanan ters bir “73” sayısı yer alıyor.

Tekrar eden 37’ler arasında gizlenen sayıyı 7 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.