Gören hayran kalıyor! Sular çekilince şehir ortaya çıkıyor

Antalya’nın Demre ilçesinde yer alan ve Akdeniz’in masmavi suları altında saklı duran Kekova Batık Şehri, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan gizemli bir miras olarak ziyaretçilerini büyülüyor.

Depremler sonucu bir zamanlar hareketli yaşamın sürdüğü koca bir kentin sulara gömülmesiyle oluşan bu tarihi alan, bugün hem doğal güzellikleriyle hem de eşsiz hikayesiyle dikkat çekiyor.

Özellikle deniz seviyesinin alçalmasıyla birlikte suyun altındaki yapılar gün yüzüne çıkıyor ve ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

GÖRENİ BÜYÜLÜYOR!

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin gözdesi olan Batık Şehir, Türkiye’nin en önemli kültürel ve arkeolojik miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

Tekne turlarıyla gezilebilen bu eşsiz rota, hem doğaseverlere hem de tarihe meraklı olanlara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Kekova, sadece bir turizm noktası değil; aynı zamanda doğanın gücü ve tarihin derinliklerine ışık tutan canlı bir tanık olma özelliğiyle de benzersiz bir konuma sahip.

ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

Eğer tatil için Antalya'ya geldiyseniz ve Kekova Batık Şehri ziyaret etmek istiyorsanız ilk olarak Antalya Merkez'den, 142 kilometre uzaklıkta yer alan Demre'ye doğru yola çıkmalısınız. Demre’ye ulaştıktan sonra da kısa bir yolculukla Üçağız Köyü'ne varacaksınız.

Buradan kalkan günübirlik tekneler aracılığıyla ise Akdeniz’in masmavi suları eşliğinde batık şehre doğru yol alabilirsiniz. Aynı zamanda Kekova’ya, Antalya’nın Kaş ilçesinden kalkan günübirlik teknelerle de ulaşmak mümkün