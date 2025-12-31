Güneydoğu’da kar alarmı: Diyarbakır ve Mardin’de hayat durma noktasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlerdir beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Mardin genelinde etkisini artırarak kentleri beyaz örtüyle kapladı. Yoğun yağış, özellikle şehirler arası yollarda hayatı durma noktasına getirdi.

ANA GÜZERGAHLARDA TRAFİK KİLİTLENDİ

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte Mardin–Diyarbakır karayolu başta olmak üzere birçok ana arterde ulaşım aksadı. Yer yer 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarıyla birlikte yolda kaldı. Karayollarında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

Mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye, karayolları ve jandarma ekipleri yetişmeye çalışırken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

KAYGAN ZEMİN KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların buzlanmasıyla birlikte bölgede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Diyarbakır’da şehir içi ve çevre yollarında kayan araçlar kazalara neden olurken, Mardin’de dik rampalar ve virajlarda kontrolden çıkan tırlar yolu ulaşıma kapattı.

UÇAK SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgedeki bazı uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenilirken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve zincirsiz araçlarla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.