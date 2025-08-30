Görsel illüzyon: IQ’su yüksek olanlar gizli 9’u hemen buluyor

Görsel yanılsamalar aslında beynimizin çalışma biçimini ortaya koyan önemli ipuçları da sunuyor.

Gözlerimizi ve zihnimizi aldatacak şekilde tasarlanan bu illüzyonlar, eksik parçaları tamamlamaya alışkın olan beynimizin doğal eğilimlerini gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre, düzenli olarak görsel illüzyon bulmacalarıyla uğraşmak yalnızca gözlem gücünü test etmiyor, aynı zamanda yaratıcılığı da besliyor.

Yapılan araştırmalar, bu tür zihinsel egzersizlerin özellikle yaşlı bireylerde bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Zihninizi zorlamak, algınızı güçlendirmek ve hızlı bir beyin antrenmanı yapmak için görsel illüzyon bulmacaları ideal bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Siz de görme keskinliğinizi denemek ister misiniz?

Yukarıdaki görselde 6 sayılarının yer aldığı bir ızgara görülüyor.

Ancak aralarında bir tane 9 sayısı gizli. Göreviniz 9 sayısını 7 saniye içinde bulmak.

Zamanlayıcınızı 7 saniyeye ayarlayın ve bu görsel illüzyon IQ testine başlayın.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: