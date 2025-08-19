Göz testi: Çoğu kişi optik illüzyondaki gizli hayvanı 10 saniyede bulamıyor

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğini test eden en dikkat çekici bulmacalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Görselin statik ve düz olmasına rağmen, çizgilerin düzenlenişi sayesinde gözlerimizi ve beynimizi yanıltarak hareket, derinlik ya da farklı şekiller algılamamıza neden oluyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yeni geometrik çizgi tabanlı optik illüzyon ise hem zekâ hem de görme yeteneğini aynı anda sınamayı vaat ediyor.

Beyaz bir arka plan üzerinde üst üste binen kavisli siyah çizgiler ve eşmerkezli dairelerden oluşan görselin içinde, ilk bakışta fark edilmeyen bir hayvan ustaca gizlenmiş durumda.

Bu testi 5 saniye içinde çözebilir misiniz?

Yukarıdaki resimde beyaz bir arka plan üzerinde kavisli siyah çizgilerin ve eşmerkezli dairelerin örtüşmesi gibi görünüyor.

Dalgalar ve spiral benzeri yapılar oluşturan çizgilerden oluşan kaotik bir ağ gibi görünüyor.

Bu geometrik çizgi tabanlı optik illüzyonda hangi hayvanın gizli olduğunu bulmanız isteniyor.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.