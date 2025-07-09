Grand Kartal faciası davasında ikinci gün tamamlandı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda görülen duruşmada, aralarında otel sahibi, otel yöneticileri, belediye yetkilileri ve özel idare yetkililerinin de bulunduğu 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ÇAPRAZ SORGU TAMAMLANDI, DURUŞMAYA YARINA KADAR ARA VERİLDİ

Davanın ikinci gününde 17 sanığın savunması alındı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek çeşitli gerekçeler sundu.

Son olarak 17. sanık olarak savunması dinlenen Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün damadı otelin tutuklu Genel Müdürü Emir Aras, avukatlar tarafından çapraz sorguya alındı.

Tutuklu sanık Aras'ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, diğer sanıklarının savunmalarını beyan etmesi için duruşmaya yarın sabah 09.00'a kadar ara verdi.

TUTUKLU GENEL MÜDÜR DAMAT, SUÇU KAYINPEDERİNE ATTI

Otel sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın savunması alındı. Aras’ın savunması öncesi salonda güvenlik önlemleri artırıldı. Polisler katılımcılar ile sanıklar arasında etten duvar örerken, jandarma personelleri sanık kürsüsünün etrafını sardı.

Evlendikten sonra şirkette çalışmaya başladığını söyleyen Aras şöyle dedi:

"Otellerin bilgi işlemleri ve tanıtımlarını yapıp kurumsal satış için acenteleri geziyordum. Yarı zamanlı Bolu yarı zamanlı İstanbul’daydım. Resmiyetteki genel müdürlük vasfım 2015'te silah ruhsatı almak için verilmiş, verildikten 1 ay sonra silah ruhsatı başvurum olmuştur. Fiilen genel müdürlük yetkilerim yoktur. Benim görevim network, bilgisayar güvenliği, internet güvenlik duvarı, kamera sistemi, grup satış, grup fiyatları, menülerde ekleme-çıkarma, konaklama fiyatlarında aksiyon alma durumlarını yapıyordum."

"EKSİKLERİ KAYINPEDERİME GÖNDERDİM"

Emir Aras, denetim yapıldıktan sonra kendilerine bildirilen eksiklikleri kayınpederi Halit Ergül’e bildirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“16 Aralık 2024 günü kayınpederim Turizm Bakanlığı’ndan denetime geleceklerini, hazır bulunmamın iyi olacağını söyledi. Duman dedektörü yangın dedektörü gibi her şeye tek tek baktılar. Kapalı kapı bırakmadılar. Her odada duman dedektörü, yangın merdiveni yangın tüplerine baktılar. Söyledikleri eksiklikleri kayınpederime Whatsapp’tan yazdım. Çamaşırhanede halının değişmesi, engelli odasının 2’nci kattan 3’ü kata taşınması gibi şeyler söylediler. Denetçiler, ‘bunlar yapıldığında fotoğrafları gönderin’ dediler. Mehmet Salun ve İdris bana itfaiyenin raporu olduğunu, eksiklikler olduğunu söyledi. Ben de ilk kez itfaiye raporuyla karşılaştım. Duman dedektörünü restorana da istediklerini söyledi. Ben de hızlıca olabilecek eksiklerin yanına yapalım yazdım. Uzun sürecekleri de Kadir beye Whatsapp’tan attım. Kadir Özdemir’e ‘biz bunları 15 gün içinde nasıl tamamlayacağız’ dedim. O da bana denetimin yanlış yapıldığını, başvurunun geri çekilebileceğini söyledi. Mudurnu A.Ş. üzerinden başvurabileceğimizi söyledi. Geri çekelim mi dedi. Durumu kayınpederime anlattım. O da itfaiye raporumuzun olduğunu, açılışta alındığını söyledi. Olmasa işyeri açılmazdı dedi. Ben de Kadir beye öyleyse geri çekelim dedim. Daha sonra kim ne işlem yaptı bilmiyorum.”

Emir Aras, kayınvalidesi, eşi ve baldızının yönetim kurulunda olmalarına rağmen şirketin işlerine karışmadığını söyledi.