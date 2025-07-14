Grand Kartal Otel yangını davasında 8. celse bugün görülecek

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gecesi meydana gelen, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, ilk hafta geride kaldı.

Aralarında otelin sahibi ile belediye yetkililerinin de bulunduğu 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın yedinci gününde, gece yarısına kadar süren duruşmada tanıklar dinlendi.

"YANGIN MÜDAHALE EKİBİ KURULMADI"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturdiği salonda görülen duruşmada otelin çamaşırhane sorumlusu Recai Yamantürk ifade verdi.

Otelde en son yangın tatbikatının 5-6 sene önce yapıldığını hatırladığını da dile getiren Yamantürk, "Yangın müdahale ekibi kurulmadı. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı olup olmadığını bilmiyorum. Mutfağı gece denetleyen biri var mı bilmiyorum, oraya hiç çıkmazdım." diye konuştu.

"BANA YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEDİ"

Otelin mutfağında makarnacı olarak çalışan tanık İsmail Güney ise 2 senedir Grand Kartal Otel'de görev yaptığını, kendisine yangın eğitimi verilmediğini ve bu süre içinde İSG uzmanı görmediğini anlattı.

Kartal Otel ve Grand Kartal Otel'de toplam 49 yıldır pist ve garaj sorumlusu olarak çalıştığını belirten Erol Yaman, yangından 1 ay önce garaj kapısı önünde yangın tatbikatı yapıldığını ve 30-40 kişinin katıldığını öne sürdü.

"İL ÖZEL İDARESİ YANGIN DENETİMİ YAPMIYOR"

İl Özel İdare Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulan denetleme komisyonunda sağlık teknisyeni olarak görev yapan Cemal Yılmaz da kendilerinin iş yeri açma ile ilgili ruhsat verildikten sonraki denetimleri kontrol ettiklerini söyledi.

Özelikle ruhsatsızlık denetimi yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Bunlar normal bir denetim değil. Özel İdaresi normalde ruhsat verdiği yerleri denetlemez. Grand Kartal'da ruhsatsızlık üzerine denetim yaptık. Benim görevim sağlık memuru olduğu için kendi alanımda ilgili tutanak düzenledim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kurum olarak yangınla ilgili denetim yapmadıklarını da vurgulayarak, "Bu konuda denetim yapacak personelimiz yok. Bununa ilgili itfaiye teşkilatı kuracak yetkimiz de yok. Otelde yapılan denetimlerde bize imzası bulunanlar eşlik etmiştir. Ama kimler olduğunu hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme önceki celsede ev hapsi verilen tutuksuz sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'in avukatlarının itirazlarını reddetti.

Duruşmaya sabaha kadar ara verildi.