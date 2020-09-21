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    Gri kategorideki terörist, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi

    Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda bir terörist ölü ele geçirildi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 17:22
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    Gri kategorideki terörist, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu devam ediyor.

    Terör örgütlerini ve teröristleri ülke gündeminden çıkarma girişimleri kapsamında etkili sonuçlar alınıyor.

    GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

    Son olarak, operasyon kapsamında gri kategorideki bir terörist ölü geçirildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

    Gri kategorideki terörist, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu nda etkisiz hale getirildi #1

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