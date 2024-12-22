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Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Son yakalama Edirne ve Hakkari'de gerçekleştirildi.

Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı’nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain, Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.