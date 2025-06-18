Gümüşhane-Trabzon yolunda kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Gümüşhane-Trabzon karayolunda Yusuf A. yönetimindeki 29 DA 657 plakalı kamyonet, Torul istikametine ilerlerken Harmancık köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

44 YAŞINDAKİ KADIN KURTULAMADI

Kazada sürücü Yusuf A. ile araçta yolcu olarak bulunan Zeynep B., Naziye Ş. ve Semra A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 44 yaşındaki Semra A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.