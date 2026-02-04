Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Şubat 2026 benzin, motorin ve otogaz...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Döviz kuru hareketlerinin yanı sıra vergi düzenlemeleri de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

3 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogaza 0.74TL zam yapıldı. Benzin ve motorinin litresine ise herhangi bir zam veya indirim gerçekleşmedi.

Son artışın ardından gözler üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatlarına çevrildi.

İşte, tabelada son durum...

4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 55.34 TL, motorinin litresi 57.46 TL, LPG’nin litresi ise 30.09 TL olarak satışa sunuluyor.

Anadolu Yakası’nda benzinin litresi 55.16 TL, motorinin litresi 57.28 TL, LPG’nin litresi ise 29.49 TL seviyesinde.

Ankara’da 3 Şubat 2026 itibarıyla benzinin litresi 56.24 TL, motorinin litresi 58.54 TL olarak uygulanıyor.

İzmir’de 3 Şubat 2026 tarihinde benzinin litresi 56.53 TL, motorinin litresi 58.81 TL, LPG’nin litresi ise 29.89 TL olarak belirlendi.