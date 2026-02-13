Abone ol: Google News

Güncel gümüş fiyatı: Bugün gümüş kaç TL? 13 Şubat 2026 gümüş fiyatları...

Haftanın son günü yatırımcıların radarında olan gümüş anlık olarak kaç TL sorusu gündemde yer alıyor. 13 Şubat 2026 gümüş fiyatları ve detaylar haberimizde...

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 09:22
Güncel gümüş fiyatı: Bugün gümüş kaç TL? 13 Şubat 2026 gümüş fiyatları...
  • Gümüş fiyatı 13 Şubat 2026'da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
  • Gümüşün gramı 104-109 TL, ons fiyatı ise 3.260-3.380 TL arasında değişiyor.
  • Döviz kuru ve küresel piyasa dalgalanmaları fiyat üzerinde etkili.

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündeminde bu kez gümüşün anlık fiyatı var.

13 Şubat 2026 itibarıyla piyasada gümüşün gramı TL cinsinden değişen seyirlerle işlem görüyor.

Özellikle döviz kuru ile küresel değerli metal piyasalarındaki dalgalanmalar bu fiyatlamada belirleyici oluyor.

Yatırımcılar bugün anlık gümüş fiyatını yakından izliyor.

İşte, bugünkü gümüş fiyatları...

13 ŞUBAT 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş (1 gram saf – 999 ayar) yaklaşık fiyat: ~104 – 109 TL bandında işlem görüyor.

Gümüş ons fiyatı (1 oz): ~3 260 – 3 380 TL civarında seyrediyor.

