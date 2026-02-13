Güncel gümüş fiyatı: Bugün gümüş kaç TL? 13 Şubat 2026 gümüş fiyatları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündeminde bu kez gümüşün anlık fiyatı var.

13 Şubat 2026 itibarıyla piyasada gümüşün gramı TL cinsinden değişen seyirlerle işlem görüyor.

Özellikle döviz kuru ile küresel değerli metal piyasalarındaki dalgalanmalar bu fiyatlamada belirleyici oluyor.

Yatırımcılar bugün anlık gümüş fiyatını yakından izliyor.

İşte, bugünkü gümüş fiyatları...

13 ŞUBAT 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş (1 gram saf – 999 ayar) yaklaşık fiyat: ~104 – 109 TL bandında işlem görüyor.

Gümüş ons fiyatı (1 oz): ~3 260 – 3 380 TL civarında seyrediyor.