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    Güneşi gören Konyaaltı sahiline koştu

    Antalya'da 26 derece ölçülen hava sıcaklığını fırsat bilenler, günü Konyaaltı sahilinde geçirdi.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 17:23
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    Güneşi gören Konyaaltı sahiline koştu

    Antalya'da yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri Konyaaltı sahilinde güneşlenirken çocuklar kumda oyun oynadı.

    Rüzgara rağmen deniz keyfinden taviz vermeyen tatilciler, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olmasını fırsat bilerek bol bol yüzdü.

    SICAKLIK DÜŞECEK

    Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta 22 ile 26 derece arasında değişeceği ve parçalı bulutlu geçeceği öğrenildi.

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