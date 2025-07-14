Güneydoğu'da sıcaklıklardaki artış yaşamı olumsuz etkiliyor

Tüm yurtta sıcak hava dalgası etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 45 dereceyi aştı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar belli oldu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Buna göre; Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 46,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 48,1, Silopi ilçesinde 47,1, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 47,4, Kızıltepe ilçesinde ise 47,2 olarak ölçüldü.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Sıcaklığın bugün Diyarbakır'ın Bismil ile Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 46, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 45, Kızıltepe ilçesinde ise 46 derece olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın yüksek seyrettiği kent merkezleri ve ilçelerde özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı görülürken, dışarıya çıkan vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

DİYARBAKIR

Kentte vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ve gençler de merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu dolduruyor.

Tehlikeli olmasına rağmen bazıları süs havuzuna atlarken, bazı çocuklar ve gençler de havuzda serinledikten sonra beton zemine uzanarak güneşleniyor.

Yusuf Saruhan (19), AA muhabirine arkadaşlarıyla serinlemek için Anzele Parkı'ndaki havuza geldiklerini söyledi.

Havuzda yüzerken serinlediklerini anlatan Saruhan, "Diyarbakır'da sıcak hava bunaltıyor. Hava sıcak olduğunda biz de serinlemek için buraya geliyoruz." dedi.

MARDİN

Mardin'de de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık etkisini sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar, şapka takarak başlarının üzerine attıkları bezlerle güneşten korunmaya çalışıyor.

Mardin'in Yeşilli ilçe meydanında bulunan termometrede sıcaklık 50 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlardan Umut Karakaş, hissedilen sıcaklığın gün içerisinde çok daha arttığını söyledi.

"KONUŞURKEN BİLE ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Sıcak havanın bunaltıcı olduğunu belirten Karakaş, "Çok sıcak, güneşe çıkamıyoruz. Konuşurken bile zorluk çekiyoruz. Gölge yerleri tercih ediyoruz ama oraya da yansıyor sıcaklık. Daha önce bu kadar sıcaklık olmuyordu." ifadelerini kullandı.

Sıcaklığın yüksek seyrettiği Kızıltepe ilçesinde esnaf Diyar Erkan da sıcaklıktan çok etkilendiklerini anlattı.

Erkan, "Vatandaşlara su yetiştiremiyoruz. Sıcaktan, soğutucumuz bile suyu soğutmuyor. POS cihazı bile çalışmıyor. Asfalt adeta erimek üzere. Limonata gibi içeceklerle vatandaşların serinlemesine yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde de öğle vakitlerinde cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken Silopi'de bazı esnaf, öğle saatlerinde kepenk kapatarak dinlenmeye çekiliyor.

Vatandaşlar gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor.

İlçedeki esnaftan Ahmet Değer, havaların çok sıcak olduğunu belirterek artan hava sıcaklıklarından dolayı bulundukları ortamı sulayarak serinletmeye çalıştıklarını söyledi.

Halil Durmuş da sıcaktan dolayı sadece soğuk içeceklerin satışını yapabildiklerini belirtti. Alışverişe gelen müşterilerin iş yerindeki klima önünde serinlemeye çalıştığını anlatan Durmuş, sıcaktan çoğu esnafın iş yerlerini açmadığını söyledi.

Cizre'de yaşayan vatandaşlardan Kerim Eroğlu, öğle saatlerinde hava sıcaklığından dolayı dışarıya çıkmamaya çalıştıklarını, mümkün oldukça serin yerlerde vakit geçirdiklerini kaydetti. Eroğlu, akşam hava serinleyince genellikle Dicle Nehri kenarındaki parklarda oturmayı tercih ettiklerini anlattı.

Esnaf Ekrem Algel de ilçede hissedilen sıcaklığın 50- 55 dereceye ulaştığını belirterek, gündüz klimalı ortamlarda serinlediklerini, belirli saatlerde iş yerlerini açıp, çalışabildiklerini belirtti.

UZMANLARDAN VATANDAŞLARA UYARI

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, son dönemde bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için özellikle risk gruplarındaki kalp, şeker, tansiyon hastaları ile hamile, yaşlı ve çocukların 10.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını önerdiklerini söyledi.

Sıcak denildiğinde akla ilk sıvı kaybının geldiğini vurgulayan Akıl, sıcak havalarda bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle çocuk ve yaşlıların sıvı kaybına çok dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Akıl, sıcakların kalp rahatsızlığı bulunanlarda etkisinin daha yüksek olduğunu söyledi.

"BOL SIVI VE SOĞUK GIDALAR TÜKETMELERİNİ ÖNERİYORUZ"

Akıl, şöyle dedi:

Özelikle kalp hastalarına güneşin dik geldiği vakitlerde güneş altında çok çalışmamalarını tavsiye ediyoruz, eğer çalışmak zorunda kalıyorlarsa da bol sıvı ve soğuk gıdalar tüketmelerini öneriyoruz. Özelikle kalp damar tıkanıklığı olanlarda sıvı kaybıyla beraber damarlarda veya kanda bazı pıhtılaşma oranı artıyor. Buna özelikle dikkat etmelerini öneriyoruz ve ilaçlarını mutlaka düzenli bir şekilde almalarını öneriyoruz.

Baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluğun sıvı kaybının en önemli belirtileri olduğunu anlatan Akıl, sıcağa maruz kalındığında tansiyon düşüklüğünün baş dönmesi, tansiyon yüksekliğinin ise baş ağrısıyla kendisini gösterdiğini belirtti.

Akıl, "Uzun süreli güneşte kalmak hayati risk oluşturabilir. Hastalarımıza diyetlerine ve tedavilerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Aşırı sıcaklıklarda güneşte kalmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit de sıcak havada diyabet, astım, bronşit rahatsızlığı bulunanlar ile alerjisi olanların ve 60 yaş üstü vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bazen 15 dakika bile güneşte kalındığında halsizlik, yüksek ateş, şuur bulanıklığı, etrafı tanıyamama gibi durumların geliştiğine dikkati çeken Şenyiğit, bu belirtileri hissedenlerin doktora başvurması gerektiğini belirtti.

Şenyiğit, şunları kaydetti: