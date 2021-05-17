Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan bir süre sonra gözden kaybolan paraşütçünün cansız bedenine ulaşıldı.

Orhangazi ilçesinde kuruyemiş işletmesi sahibi, aynı zamanda amatör yamaç paraşütü sporcusu olan, evli ve bir çocuk babası Muammer Yolcu (37), öğleden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayış gerçekleştirdi. Yolcu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra gözden kayboldu.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yolcu'nun ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD, AKUT, NAK ve BAKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yolcu'yu bulmak için, Gürle Dağı çevresinde arama çalışması başlattı.

Gürle Dağı'nda atlayış yaptıktan sonra kaybolan amatör paraşütçünün cansız bedeni bulundu-Video

VATANDAŞLARDA DESTEK VERDİ

Drone yardımıyla havadan da arama yapan ekiplere, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle bölgedeki kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar da traktörle destek verdi.

ÇALAN TELEFONUNA CEVAP VERMEDİ

Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi'nin muhtarı Halil Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 itibarıyla yamaç paraşütçüsünün hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kendilerini konuyla ilgili bilgilendirdiğini anlatan Bayram, şöyle devam etti:

"Biz de görgü tanıklarıyla yaptığımız görüşmelerden aldığımız son bilgilere göre, ekipleri o noktaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 500 arama kurtarma personeli var. Köpeklerle birlikte yoğun bir arama çalışması devam ediyor. Yakın tanıdığım arkadaşımıza sağ salim kavuşacağımıza inanıyorum. Telefonu çalıyor ama kendisi cevap vermiyor. Kendisi sağlıklı mı, değil mi o noktada bir bilgimiz yok."





SAĞANAKTA PARAŞÜTÜNÜN DÖNDÜĞÜNÜ FARK ETTİLER

Bayram, görgü tanıklarıyla konuştuğunu belirterek, "Tam yoğun sağanağın olduğu zaman paraşütün havada döndüğünü fark etmişler. Daha sonra Kaynak mevkisinde çoban arkadaşımız o bölgeden geçtiğini görüyor. O noktada arama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

ATLAYIŞ YAPTIĞI YERDEN 2 KM. UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yenisölöz Mahallesi civarında arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Eğrenti Tüzü mevkisinde, atlayış yaptığı yerden kuş uçuşu 2 kilometre uzaklıkta Yolcu'nun cansız bedenine ulaştı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yolcu'nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI, ATLADIĞI ANLARI KAYDETTİ

Öte yandan Yolcu'nun, yamaç paraşütüyle tepede hazırlık yaptığı ve atladığı anların arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Yolcu'nun, atlayış öncesi birkaç deneme yaptığı, daha sonra da atladığı anlar yer alıyor.