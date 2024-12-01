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AA & Ensonhaber

Van’ın Başkale ilçesi sınırlarında yer alan ve 2 bin 730 metre rakımıyla zorlu doğa şartlarıyla bilinen Güzeldere Geçidi’nde, trafik güvenliğini artırmak ve kötü hava koşullarında yaşanan aksamalara son vermek amacıyla inşa edilen tünelin Van-Hakkari yönündeki tüpü, 15 Kasım’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından hizmete açıldı. 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin Hakkari-Van yönündeki tüpünün ise önümüzdeki yılın ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Bu dev proje sayesinde, "32 virajlar" olarak bilinen tehlikeli güzergâhta daha önce 40 dakika süren yolculuk, yalnızca 6 dakikaya indi. Tünel, hem sürücüler hem de bölge halkı için daha güvenli ve rahat bir ulaşımın kapılarını araladı.

"ZORLU GEÇMİŞ ARTIK GERİDE KALDI"

Tünelin açılmasıyla birlikte, özellikle kış aylarında buzlanma, sis ve yoğun kar yağışı gibi nedenlerle sık sık kapanan geçitteki ulaşım sorunları ortadan kalktı.

Bölgede yıllardır taşıma işiyle uğraşan Cevat Arslan, şunları söyledi:

Bizi bu rampalardan, virajlardan ve kışın yaşadığımız eziyetten kurtaran herkese teşekkür ederiz. Daha önce rampayı çıkmak tam bir çileydi. Donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorduk. Şimdi bu büyük sıkıntı sona erdi. 32 viraj tarihe karıştı.

Otomobil sürücüsü Suat Özer ise tünelin, hem ticaret hem de ulaşım açısından büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bugün kar yağışı vardı. Eski yolu kullansaydım kesinlikle yolda kalırdım. Tünel sayesinde ulaşım çok daha güvenli ve hızlı hale geldi. Bu hizmeti sunan herkese teşekkür ederiz.

BÖLGENİN KAZANIMLARI

25 yıldır Güzeldere Geçidi’nde dinlenme tesisi işleten İlhan Arslan, yıllar boyunca burada yaşanan trajik trafik kazalarını ve kapanan yolları hatırlatarak, tünelin açılmasının bu sıkıntıları tamamen bitirdiğini söyledi:

Bölgede yüzlerce kişi bu geçitteki kazalarda hayatını kaybetti. Kışın yollar kapandığında saatlerce burada mahsur kalıyorduk. Artık bu tür sorunlar geride kaldı.

Sürücü Sadi Kurt da geçmişte yaşanan risklere dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Buzlanma, sis ve kazalar nedeniyle bu yol yıllarca korkulu rüyamız oldu. Tünelin açılmasıyla birlikte bu tehlikelerden tamamen kurtulduk. Şimdi daha huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapıyoruz.

Güzeldere Tüneli, sadece bir ulaşım projesi olmanın ötesine geçerek, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağladı. Tünel, kış mevsiminin zorlu koşullarında dahi kesintisiz ulaşımı mümkün kılarak, bölgenin geleceği için önemli bir adım oldu.