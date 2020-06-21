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    Habertürk'te korona kavgası

    Fatih Altaylı'nın sunduğu TekeTek Bilim programına katılan Dr. Serdar Savaş ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan canlı yayında kavgaya tutuştu. Altaylı ne yapacağını şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 22:54
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    Habertürk'te korona kavgası

    Türkiye'deki en önemli gündem maddelerinden biri olan koronavirüs salgını TV programlarında konuşulmaya devam ediyor.

    Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında da bu akşam, programa katılan bilim insanları salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    GRAFİK YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Canlı yayında, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın ekrana getirilmesini istediği bir grafik ise tartışmaya neden oldu.

    Bu sıralar sosyal medyada popüler olan Dr. Serdar Savaş, ekrana getirilen grafiğin yanlış olduğunu iddia etmedi tansiyonu artırdı.

    Habertürk'te korona kavgası VİDEO

    Savaş'ın bir anda bağırmaya başlaması üzerine şaşkınlık yaşayan Altaylı, uyarıda bulunmasına rağmen tartışma alevlendi.

    "HOCAM ŞOV YAPMAYIN"

    Fatih Altaylı ve İlhan'ın tepkileri sonrası Savaş, programı terk etmek istedi. "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Savaş, Fatih Altaylı'nın " Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" uyarısı üzerine oturarak mikrofonunu tekrar taktı.


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