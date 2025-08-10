Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği haber geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında 2026 Hac ön kayıt takvimi belirlendi.

5 EYLÜL'E KADAR ÖN KAYIT YAPILABİLECEK

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecek.

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Hacı adayları, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden e-Devlet üzerinden kendileri güncelleyecek.