Dolar
6.8661
0.1224%
Euro
7.753
0.2067%
Altın
1803.35
0.4668%
Borsa
119281.75
-0.0478%
G. Altın
398.048
0.5245%
Bitcoin
63890.25
0.6992%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Hacı Sabancı'nın kolları güneşten yandı

    Hacı Sabancı'nın kolları güneşten yandı

    Sosyal medyayı aktif kullanan Hacı Sabancı, teknesinden deniz sonrası yanmış kollarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 15:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hacı Sabancı'nın kolları güneşten yandı

    Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Hacı Sabancı ile kız arkadaşı Nazlı Kayı, Bodrum'da teknelerinde tatilini sürdürüyor.

    Bol bol tekneden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, magazin gündeminde de konuşulmaya devam ediyor.

    HACI'DAN KOLLAR DETAYI

    Bol bol denize giren Hacı Sabancı'nın deniz sonrası yanma fotoğraflarını, sevgilisi Nazlı Kayı story'sinde paylaştı. Kayı'nın "Koldaki renk farkı" yazısıyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada farklı esprilerin dönmesine de zemin oluşturdu.

    Hacı Sabancı'nın kolları güneşten yandı #1

    Görüş Bildir