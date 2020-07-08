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- Hacı Sabancı'nın kolları güneşten yandı
Hacı Sabancı'nın kolları güneşten yandı
Sosyal medyayı aktif kullanan Hacı Sabancı, teknesinden deniz sonrası yanmış kollarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 15:27
Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Hacı Sabancı ile kız arkadaşı Nazlı Kayı, Bodrum'da teknelerinde tatilini sürdürüyor.
Bol bol tekneden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, magazin gündeminde de konuşulmaya devam ediyor.
HACI'DAN KOLLAR DETAYI
Bol bol denize giren Hacı Sabancı'nın deniz sonrası yanma fotoğraflarını, sevgilisi Nazlı Kayı story'sinde paylaştı. Kayı'nın "Koldaki renk farkı" yazısıyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada farklı esprilerin dönmesine de zemin oluşturdu.