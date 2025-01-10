Hafta sonu hava sıcaklıkları düşüyor

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Yurt genelinde son günlerde Libya üzerinden gelen ılık hava akımının etkisi yaşanıyor..

Özellikle İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu ise aniden düşecek..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor...

MARMARA'DA SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor...

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Mardin, Hakkari, Şırnak ve Batman çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar batıda yağmur ve sağanak, Şırnak, Batman ve Hakkari çevrelerinde kar yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak.

Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun iç ve kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışların Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor...

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Az bulutlu 12