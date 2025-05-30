Hafta sonu planları iptal! Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı.

Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim olmaması, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU PLANLARI İPTAL OLABİLİR

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporunda, İstanbul'un da arasında olduğu yurdun büyük bir bölümünde cumartesi ve pazar günlerinde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.